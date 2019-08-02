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تصريحات صادمة لوزيرة عن سوق للمتاجرة بالفتيات

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متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت وزيرة المرأة في تونس، نزيهة العبيدي ، في تصريحات صادمة عن سوق أسبوعية في إحدى مناطق شمال غربي البلاد، حدثت فيها متاجرة بالقاصرات.

وأوضحت الوزيرة أن المتاجرة بالقاصرات في هذه السوق تتم على أيدي سماسرة "لتشغيلهن كمعينات منزليات".

ونقلت وكالة أنباء "تونس إفريقيا" عن العبيدي أنها "صدمت خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة إلى إحدى الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزليات في مدن أخرى".

وروت العبيدي أنها "أجرت سابقا مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة لمعرفة إن كان الأمر يتم بتلك البساطة للحصول على معينات منزلية من فئة الفتيات القاصرات وتبين لها أن الظاهرة موجودة ولا غبار عليها".

وأضافت: "السماسرة يعرضون (خدمات) تلك الفتيات القصر بموافقة أوليائهن بمرتبات شهرية تتراوح بين 100 و500 دينار".

وأكدت العبيدي أنها نقلت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية روضة العبيدي.

   ولمواجهة هذه الظاهرة، قالت إن وزارتها "نظمت العديد من الحملات التحسيسية على عين المكان لدى العائلات التي تقوم بإرسال بناتها للعمل في ظروف قاسية وغير محسوبة العواقب، إضافة إلى حملات مضادة للعائلات التي تستقبل تلك الفتيات لتحذيرها من المسؤولية القانونية والعقوبات الردعية المنجرة عن تشغيل القاصرات".

 


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