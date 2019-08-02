» سقوط فتاة من طائرة على ارتفاع 1066 مترًا

02 أغسطس 2019 - 11:10 ص

لقيت طالبة بريطانية بجامعة كامبريدج مصرعها في حادثة مروع، بمدغشقر بعد سقوطها من الطائرة.

نقلا عن وزارة الخارجية، أن الشابة آلانا كوتلاند، البالغة من العمر 19 عاما، توفيت أثناء عملية تدريبية في شمال شرق الدولة الأفريقية.

وتابع أن "آلانا" سقطت من طائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، بعدما كانت تجري بحثا في منطقة "أنجاجي" النائية الخميس الماضي.

فيما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة لقت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب الطائرة ثم سقطت من على ارتفاع 1066 مترا.

وذكر المحققون أن الضحية عانت من مرض "جنون الارتياب"، الأمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، رغم محاولة زميلها منعها من القفز.

وقالت أسرة آلانا، في بيان، إن الحادث خلف "حزنا عميقا" في نفوس أقاربها، مضيفة أن الشابة كانت "متعطشة لاكتشاف الكثير من مناطق العالم".

وتابعت "كانت ابنتنا ألانا شابة مستقلة ومحبوبة.. كل من عرفها يشهد بحسن سلوكها. كانت متحمسة للشروع في المرحلة التالية من تعليمها، حيث كانت في فترة تدريب في مدغشقر لتكمل دراستها في العلوم الطبيعية".



