المجلس العسكري يقر بمسئولية بعض أفراده عن أحداث الأبيض

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متابعات - أمينة عبد العال

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الأبيض

المجلس العسكري

حكومة انتقالية

احتجز المجلس العسكري الحاكم بالسودان  تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض، حسب تصريحات الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس، مضيفا أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع أمس الخميس تنديدا بما حدث من قتل وقال مسعفون من المعارضة إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون جراء إطلاق نار في أم درمان.

وتحدث كباشي في مؤتمر صحفي بعد ليلة من المفاوضات مع جماعات المعارضة حول إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية.

ووقع الجانبان اتفاقا سياسيا في يوليو يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك، لكن الشكوك أحاطت هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بالإعلان الدستوري.

وقال محمد حسن لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان إن من المقرر أن تتواصل المحادثات مساء اليوم الجمعة.


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