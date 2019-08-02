قرار جديد للنائب العام السعودي

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السعودي

النائب العام

المعجب

أمر  النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء أمس الخميس، بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص، كانوا قد  ظهروا في مقطع فيديو وهم يطلقون النار من أسلحة رشاشة.

وجاء قرار النائب العام،  بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

وشدد المعجب  على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم، فيما أكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع من الفوضى.


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