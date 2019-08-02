لأول مرة في التاريخ.. امرأة تدير السوبر الأوربي

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اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الفرنسية ستيفاني فرابار لإدارة مواجهة نهائي كأس السوبر الأوروبي الذي يجمع بين ليفربول وتشيلسي الانجليزيين تحكيما.

وذكر بيان "اليويفا" عبر موقعه الرسمي، أن مباراة السوبر الأوروبي ستلعب تحت قيادة طاقم تحكيم معظمه نسائي لأول مرة في التاريخ، لتكون أول مواجهة تقودها حكمة نسائية في منافسات الرجال الكبرى التي ينظمها الاتحاد القاري.

وسبق ستيفاني فرابار إدارة إحدى مباريات الدوري الفرنسي الذي جمع أميان وستراسبورغ فى إطار مباريات الجولة الـ34 من البطولة، وانتهى بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة السوبر الأوروبي على فودافون بارك التركي في الرابع عشر من أغسطس الجاري بين ليفربول بطل دوري الأبطال و تشيلسي بطل الدوري الأوروبي.



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