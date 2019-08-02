» كوكب ضخم يقترب من الأرض وتحذيرات من اصطدام

02 أغسطس 2019 - 02:01 م

أعلن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا (CNEOS )، أن الكويكب الضخم، الذي يسمى 2006 QQ23 ، سوف يمر بالقرب من الأرض في 10 أغسطس، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وصنفت ناسا الكويكب على أنه "جسم قريب من الأرض" ، إلا أنه سيقترب أقرب ما يكون في الساعة الثالثة صباحًا على مسافة حوالي 4.6 مليون ميل، ويبلغ قطر الكويكب 570 مترا، أي أنه أكبر من مبنى إمباير ستيت بنحو 122 مترا.

من الناحية الافتراضية، إذا اصطدم الكويكب بالأرض، فقد يؤدي ذلك إلى دمار واسع النطاق، حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك". كما يمكن أن يتسبب في حدوث موجات تسونامي تؤثر على الأراضي المنخفضة. وقد يتسبب الكويكب في تغيير المناخ لسنوات عديدة.

في سياق آخر، كان مركز "ناسا" لأبحاث الأجسام القريبة من الأرض، قد أعلن، الشهر الماضي، عن اقتراب ثلاثة نيازك ضخمة، من الأرض، حيث اقترب أحدهم على مسافة 357 ألف كم.

ووفقا للمركز، فإن النيزك "2015 HM10 " أول من اقترب من الأرض، ومن ثم تبعه النيزك "2019 OD "، حيث اقترب من الأرض بمسافة 357 ألف كيلومتر (يبعد القمر عن الأرض 384 ألف كيلومتر). وأخيرا يأتي النيزك "2019 OE " وهو أصغر بكثير من سابقيه.