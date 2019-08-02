قرقاش في تدوينة مفاجئة : الحل مثلما حدث في تحرير الكويت

عبد القادر وحيد
قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية إن الظروف الإقليمية الخطيرة تتزامن مع ذكرى احتلال دولة الكويت ، في إشارة إلى ضرورة تكاتف الدول العربية وتعاونها مع المملكة على غرار ما حدث من أجل تحرير الكويت وقتها .
وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر : تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة ، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق وبالعمل المشترك وبإدراك واعي ان مصيرنا مرتبط .
وأوضح أن نجاح تحرير الكويت جاء بهمّة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق .
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