أمير سعودي يرثي الأمير بندر بقصيدة شعرية

02 أغسطس 2019 - 03:30 م

قام الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن ، برثاء عمه الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز الذي توفي الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ96 عاماً ، بكلمات مؤثرة، من خلال نظم قصيدة شعرية .

وعلق بدر بن عبدالمحسن على القصيدة التي نشرها في مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر : مرثيتي في سيدي الوالد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وقد جاء في مطلع القصيدة:

يا طاهر الروح والوجدان والسيرة .. جزاك عند الذي ما خاب طَلّابه

لو التُقى والورع له موطن وديرة.. لقيت بندر صخر سوره وأبوابه

صلى العصر ما نسى ركعة وتكبيرة.. ثم ابتسم لأمر خلّاقه وهلّا به



