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إغلاق محطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت بسبب عملية أمنية

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حسن علام- متابعات

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الشرطة الألمانية

فرانكفورت

عملية أمنية

أغلقت الشرطة الألمانية محطة القطارات الرئيسية في مدينة فرانكفورت وسط ألمانيا، في إطار عملية أمنية.
وأعلنت شرطة فرانكفورت على حسابها في "تويتر" عن نشر قواتها في محيط محطة القطارات، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة.

وأكدت أكبر شركة لسكك الحديد في ألمانيا، DEUTSCHE BAHN، إغلاق المحطة بسبب العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الشرطة أن قوات الأمن انتشرت في المنطقة بعد ورود تقارير عن تعرض أحد المصارف فيها للسطو وأن البحث جار عن مشتبه فيهما هربا من موقع الجريمة.

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