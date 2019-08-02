لهذا السبب.. الإمارات تحذر رعاياها في تركيا

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حسن علام- متابعات

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الامارات

تركيا

تحذير

رعايها

دعت السفارة الإماراتية في العاصمة التركية أنقرة، مواطني دولة الإمارات في تركيا إلى إلغاء خطوط الهواتف النقالة قبل مغادرة الأراضي التركية، وذلك للحيلولة دون استخدامها من قبل أطراف أخرى في تعاملات مشبوهة.

وقالت السفارة الإماراتية في حسابها بموقع تويتر: "نسترعي انتباه مواطني دولة الإمارات الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة، حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة، لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية".

وفي يوليو الماضي، حذرت الخارجية الإماراتية، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.


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