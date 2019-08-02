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الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ

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الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

وكالات

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السبسي يمدد حالة الطوارئ بتونس لمدة شهر

قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 4 أغسطس وحتى الـ 2 سبتمبر 2019.

وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 5 يوليو/تموز وحتى الـ 3 من أغسطس الجاري. وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستُشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.

وفي وقت سابق، بدأت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة في تونس فتح باب الترشح للانتخابات والتي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتستمر لثمانية أيام، وسط توقعات بجولة ثانية في ظلّ تعدد الترشحات.

ويتوقع المراقبون تقدّم عشرات المترشحين لهذا الاستحقاق من الوجوه السياسية الحزبية المعروفة، والتي سبق أن خاضت هذا الاستحقاق، أو من مستقلين يخوضون التجربة للمرة الأولى، ويبحثون عن دعم للوصول إلى قصر قرطاج.

ووفق جدولة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، سيتم الإعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019.


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