» «آل الشيخ» للريال وبرشلونة: «اللي يلعب معانا يستحمل»

02 أغسطس 2019 - 08:01 م

رحبت الصفحة الرسمية لنادي ألميريا الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمستشار تركي آل الشيخ، المالك الجديد للنادي الذي استحوذ عليه اليوم الجمعة ليبدأ أول تجربة استثمار أوروبي بعد الرحيل عن الدوري المصري وبيع نادي بيراميدز لمستثمر إماراتي.

وقال نادي ألميريا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "اللي يلعب معانا يستحمل"، وهي الجملة الشهيرة التي أطلقها آل الشيخ حين كان رئيسيًا شرفيًا للنادي الأهلي، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستحوذ تركي آل الشيخ على النادي الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، وقام بتعيين المصري محمد جمال العاصي مديرًا تنفيذيًا للنادي.

واحتل ألميريا في الموسم الماضي 2018-2019 المركز العاشر في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.