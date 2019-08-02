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العثور على أستاذ جامعي مقتولًا داخل شقته بدار السلام

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الاجهزة الامنية

دكتور جامعى

قسم دار السلام

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، على جثة دكتور جامعي، مقتولا داخل شقته بعدة طعنات، في أماكن متفرقة من الجسد، بدائرة القسم.

تلقى العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا، مفاده العثور على جثة دكتور جامعي يدعى "عمرو عرفة"، 40 سنة، يعمل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مطعونا بعدة طعنات نافذة، داخل شقته بدار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يقيم بمفرده في الشقة، وله محل سكن آخر بأطفيح، محافظة الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.


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