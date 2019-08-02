» صورة.. «قفشة» و«متولي» يشاركان في مران الأهلي

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المصريون

الاهلى

قفشة

متولى

شارك الثلاثي محمد مجدي «قفشة»، ومحمود متولي أليو ديانج، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق، اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن انضمامهما، رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض «ديانج» تدريبات منفردة خلال الفترة الماضية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، فيما انتظم، اليوم، في مران الفريق الجماعي.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع محمود متولي، ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي، أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.



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