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ترويها بريطانية

تفاصيل "رحلة مرعبة" داخل هرم "خوفو"

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مؤرخة بريطانية تتعرض لرحلة مرعبة داخل هرم "خوفو"
مؤرخة بريطانية تتعرض لرحلة مرعبة داخل هرم "خوفو"

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خوفو

مؤرخة بريطانية

روت بيتاني هيوز، مؤرخة بريطانية، تفاصيل رحلة وصفتها بـ"المرعبة" خاضتها عبر الأنفاق المظلمة على مسافة 30 مترًا أسفل هرم "خوفو".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المؤرخة خاضت رحلة مليئة بالتحديات أثناء تصوير فيلمها الوثائقي «أعظم كنوز مصر»، المذاع عبر القناة الخامسة البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن «هيوز» أنها حضرت إلى مصر لرصد أفضل عشرة كنوز فيها، وتحدت متاهة الأنفاق السرية تحت للوصول إلى حجرة دفن الملك خوفو بعدما منحت فرصة نادرة للوصول إليها.

ووصفت المؤرخة للصحيفة البريطانية تجربتها أسفل هرم "خوفو" بأنه "واحد من أكثر الأماكن المخيفة في مصر، ومن أكثر التجارب المرعبة التي عاشتها في حياتها".

وأكدت "ديلي ميل" أنه على الرغم من أن المظهر الخارجي للهرم كان مثيرًا للإعجاب إلا أنها عزمت على استكشاف ما يكمن في الداخل.

وأوضحت، أنه ليس من السهل الوصول إلى داخل الهرم، وكأن على "بيتاني" أن تتسلل داخل الهرم عبر فتحة صنعها لصوص المقابر في العصور الوسطى.

بالصور..








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