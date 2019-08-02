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الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ستفشل كسابقاتها

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حسن علام- متابعات

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الخارجية الروسية

العقوبات الأمريكية

سبوتينك

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أنه في السنوات الأخيرة حاول المبادرون بفرض عقوبات على روسيا كثيرا ولكنهم فشلوا.
وقالت زاخاروفا، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "في السنوات الأخيرة، حاول المبادرون كثيرا فرض عقوبات على روسيا، لكنهم فشلوا. إن محاولة إجبار روسيا على تغيير سياستها الخارجية والداخلية، والتخلي عن مصالحها الخاصة لصالح إرضاء مطالبات الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم، قد فشلت فشلا ذريعا... واشنطن في كل مرة تعرض حالة عجزها".

وأضافت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة تواصل استخدام حادثة التسمم العام الماضي في المملكة المتحدة لعميل بريطاني سابق وابنته لتأزيم العلاقات مع روسيا".

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية، قد أعلن اليوم الجمعة أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال البريطانية وذلك بسبب عدم تقديم موسكو لأي ضمانات مطلوبة.


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