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"الجزيرة الإماراتي" يضم مراد باتنا

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باتنا
باتنا

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مراد باتنا

حصل مسئولو الجزيرة الإماراتى، اليوم الجمعة، على توقيع الجناح المغربى مراد باتنا، فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادى الوحدة الإماراتى قد أعلن عن استبعاد باتنا فى شهر فبراير الماضى، من قائمة الفريق المشاركة فى دورى أبطال آسيا 2019، بناء على طلب من الجهاز الفنى، بقيادة الهولندى تين كات، مدرب الفريق وقتها.

وقال اللاعب المغربى بعد توقيع عقده الجديد:"سعيد للغاية بانضمامى لنادى عريق وفريق كبير مثل الجزيرة، الذي يتمتع بسمعة عالمية جيدة بعد مشاركته المميزة فى كأس العالم للأندية، وبسبب سعيه الدائم للمنافسة على المراكز المتقدمة والأدوار النهائية في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها ويمتلك نخبة رائعة من أفضل اللاعبين المحليين الدوليين".

وكان مراد باتنا قد دخل اهتمامات نادى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى الحالى مراد باتنا، ولكن قرر اللاعب فى الأخير البقاء فى الإمارات، واللعب مع فريق الجزيرة.


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