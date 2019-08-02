مفاجأة صادمة في انتقال مهاجم الزمالك إلى الوداد

02 أغسطس 2019 - 09:14 م

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار إلى الوداد البيضاوي، ستتحمل القلعة البيضاء راتبه خلال فترة تواجده بالفريق المغربي.

وقالت الصحيفة المغربية اليوم الجمعة أن مهاجم الكونغو كابونجو كاسونجو الذي تمكن الوداد من إضافته إلى القائمة الأفريقية انضم على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بدون مقابل مادي مع تحمل الأبيض لراتبه بالكامل.

وأوضحت الصحيفة أن الوداد يمتلك بند في عقد اللاعب يسمح له بالحصول على خدماته مقابل 4 مليون درهم مغربي (6.9 مليون جنيه)، بنهاية الموسم القادم 2019-2020.

وحصل الزمالك على خدمات أوناجم من الوداد البيضاوي المغربي في صفقة تقدر بـ1.5 مليون دولار بجانب إعارة كاسونجو التي تحمل النادي المصري تكليفها بالكامل.