  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:14 م
بحث متقدم
أرشيفية

«معركة حظر النقاب».. هل حسمت قضائيًا أم أن هناك جولات أخرى؟

الطريشة

"البيئة" عن "الطريشة": غير موجودة إلا على "فيس بوك"

أرشيفية

«بشرة خير».. الجنيه المصرى الأفضل فى أداء التعاملات العالمية

الدكتور عبدالخالق عبدالله

تصريح صادم من مستشار "بن زايد" عن حرب اليمن

أرشيفية

قرار زيادة رسوم المغادرة.. الانقسام سيد الموقف

كاس العالم للاندية

هل تقود «الصدفة» الزمالك للمشاركة في كأس العالم؟

أرشيفية

فى قضية الموالد والأضرحة.. «الإفتاء» تنتصر للصوفية ضد السلفيين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر من التواجد فى هذه الأماكن

الحرم المكي

مصاحف محرفة بالحرم المكي

إطلاق النار

إطلاق النار على ممثل مصري في مكان حساس

خلال يوليو..

بسبب الحرارة.. ذوبان 197 مليار طن من جليد "جرينلاند"

الصفحة الأخيرة

شاهد.. انسجام جبال الألب الفرنسية مع الجليد
شاهد.. انسجام جبال الألب الفرنسية مع الجليد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ألمانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

#

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

#

الحرارة قد تصل لـ100 درجة والوفيات بالملايين

#

تخفيض سرعة القطارات بسبب درجات الحرارة

تسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال يوليو/تموز الماضي، في ذوبان 197 مليار طن من الجليد في جزيرة "جرينلاند"، أكبر جزيرة في العالم.
وأوضح معهد البحوث القطبية الدنماركية، الجمعة، أن 10 مليارات طن من الجليد ذاب في جرينلاند بتاريخ 31 يوليو فقط، في حين ذاب خلال يوليو ما مجموعه 197 مليار طن من الجليد.
من جانبها، قالت عالمة المناخ بالمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، روث موترام، إن الجليد في الجزيرة يذوب بسرعة منذ 4 أشهر؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وكشفت الأبحاث التي أصدرها علماء من جامعة أوهايو في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الجبال الجليدية العملاقة في جرينلاند عام 2013 خسرت 4 أضعاف حجم ما خسرته في 2003.
وتتبع جزيرة جرينلاند الذاتية الحكم إلى الدنمارك، وتعد أكبر جزيرة في العالم، وتبلغ مساحتها 2 مليون 166 ألف كيلومتر مربع.
وتبلغ مساحة جرينلاند مليونين و166 ألف كلم مربع، ما يعادل نحو 3 أضعاف مساحة تركيا.
ويغطي الجليد قسما كبيرا من جرينلاند، التي تضم موارد طبيعية على رأسها: اليورانيوم، والذهب والأحجار الثمينة، فضلا عن احتياطات من النفط والغاز.
ورغم تمتعها بالحكم الذاتي، منذ 1979، لا تزال جرينلاند، تابعة للدنمارك، في الشؤون الخارجية والأمنية والمالية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يهزم ميلان 4/5
» السوبر الألماني.. بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ودورتموند
» بالفيديو.. موقف مُحرج لـ«خالد الغندور» بسبب «البليلة»
» بالصور.. إعلام الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الأربعين
» الرئيس الموريتاني يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء
» عقوبات في انتظار لاعبي الأهلي والزمالك
» منة عرفة تنجب طفلة.. متى تزوجت؟
» سبب كارثي يهدد الدوري الفلسطيني بالإلغاء
» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت
» الأهلي في ورطة قبل مواجهة «اطلع برة»
» نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج