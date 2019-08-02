» إصابة 49 فلسطينيا بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة

02 أغسطس 2019 - 11:10 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 49 متظاهرا، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الأناضول، نسخة منه: " أُصيب 49 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.



وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن من بين المصابين صحفيَين، هما أسامة الكحلوت، وحاتم عمر.

وأضاف الشهود، إن الكحلوت الذي يعمل مراسلا صحفيا لصحف محلية أُصيب برصاصة حية في قدمه، فيما أُصيب عمر، الذي يعمل مصورا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، برصاصتين مطاطيتين في كلتا قدميه.

**اعتقال فلسطيني

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل مساء الجمعة، شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته التسلل عبر السياج الأمني، من حدود شمال قطاع غزة إلى أحد الكيبوتسات (تجمعات سكنية للمستوطنين الإسرائيليين) المجاورة.