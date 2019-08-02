ترامب يعلن انسحاب مرشحه لرئاسة أجهزة الاستخبارات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، انسحاب النائب في الكونغرس جون راتكليف، مرشحه لمنصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية.
وكتب ترامب في تغريدة معلنا انسحاب راتكليف، أن "عضو الكونغرس الجمهوري العظيم جون راتكليف، يُعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل وسائل الإعلام".
وأضاف أنه "سيعلن عن مرشح جديد قريبا ليحل محل دان كوتس رئيسا للوكالات الـ 17 التي تشكل مجتمع الاستخبارات الأمريكي".
وتابع قائلاً: "بدلا من التعرض طوال أشهر للتشهير، أوضحت لجون كم أنه أمر تعيس أن يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء الأشخاص".
وقال ترامب: "لذا، قرر جون البقاء في الكونغرس حيث يقوم بعمل متميز ممثلا لشعب تكساس وبلادنا".
وألقى ترامب باللوم على وسائل الإعلام في انسحاب راتكليف، مع العلم أن ترشيحه لقي انتقادات شديدة من الديمقراطيين ولم يتلق سوى ردا فاترا من كبار الجمهوريين، ما وضع علامة استفهام حول ما إذا كان سيحصل على تأكيد من مجلس الشيوخ. -

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