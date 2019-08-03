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علماء يضعون خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة "درب التبانة"

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تمكن علماء بولنديون وأمريكيون وبريطانيون، من رسم خريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة "درب التبانة"، بما في ذلك النظام الشمسي.
وأضاف موقع (Space.com) الإلكتروني للأخبار العلمية، الجمعة، أن الخريطة ثلاثية الأبعاد لمجرة "درب التبانة"، بما في ذلك النظام الشمسي، تتسم بدقتها واحتوائها على تفاصيل أكثر.
ولفت الموقع، أن علماء من جامعات "وارسو" البولندية و"أوهايو" الأمريكية و"وارويك" البريطانية، تمكنوا من إنشاء الخريطة ثلاثية الأبعاء، بعد متابعة "نجوم سفايد (Sefeid) المتغيرة" وبعدها عن الأجرام السماوية الأخرى في النظام الشمسي.
وأضاف الموقع نقلًا عن عالمة الفلك من جامعة وارسو "دوروتا سكورون"، أن الخريطة الحالية، وعلى عكس الخرائط السابقة، استخدمت طريقة تقوم بحساب المسافة بين النجوم المتغيرة والشمس بطريقة مباشرة.
وذكرت عالمة الفلك، أن الخريطة ثلاثية الأبعاد مهمة جدًا لمعرفة المزيد عن تاريخ وهيكل المجرة وحركة النجوم وانتشارها بعد تكوينها.
وفي هذا السياق، جرى وفي إطار إنشاء الخريطة الجديدة، مراقبة حوالي ألفين و400 نجم متغير لمدة 6 سنوات. -

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