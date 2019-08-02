توفيق عكاشة: هكذا تدار الانتخابات المحلية في مصر

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انتخابات المحليات أثناء جلسة في «اسأل الرئيس» في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات تدار بالقرابة والنسب والمجاملات، وعلينا أن نختار الشخص المناسب. 
وأضاف "عكاشة" خلال برنامج « مصر اليوم » المذاع على قناة  الحياة ، اليوم الجمعة 2 أغسطس  أن الرئيس عبد الفتاح  صرح بموعد الانتهاء من قانون المحليات في الدورة البرلمانية القادمة، قائلا :" أي أن انتخابات المحليات ستكون بعد انتخابات البرلمان القادمة، ولن يتم إجراء انتخابات المحليات إلا بعد عامين من الآن".
وتابع :" أتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ما بين شهر مارس وأبريل من عام 2020 المقبل" مشيرا الى أن هناك ترهل كبير في المحليات، والنواب المحليون سيلعبون دورا، وسوف يكون هناك تعاون مع سلطة الدولة كي يقومون بدورهم الرقابي والداعم للسلطة التنفيذية متمثلة في المحليات.




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