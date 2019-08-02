"هشام عشماوي كنز معلوماتي سيكشف أسرار الشفرات الإرهابية"

02 أغسطس 2019 - 11:40 م

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي ساهم في كشف خلايا إرهابية كثيرة والقبض على عناصرها خاصة في العريش، مشيرا الى أن عشماوي كان مقرر له أن يكون رئيس القيادة العسكرية لكل التنظيمات الإرهابية، مرجعا السبب في ذلك أن عشماوي تدرب على أرض مصر، ومن ثم فهو بالنسبة لهم شخص مثقف.



وأوضح "نوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع علي قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أن القبض على عشماوي كان ضربة قاسمة للتنظيمات الإرهابية، واصفًا يوم القبض عليه بيوم من أيام الله.



وأشار الى أنه تم ضبط عدة خلايا إرهابية الأيام الأخيرة، وكان للإرهابي هشام عشماوي دور في الإبلاغ عنها، لافتا الى أن اعترافاته ساهمت في سقوط خلايا إرهابية في العريش، مؤكدًا أن عشماوي كانت تتجمع في يده كل التنظيمات الإرهابية وكان يمهد ليكون المسئول العسكري العام.

