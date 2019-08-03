مسؤول بالأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن "كهربا"

03 أغسطس 2019 - 05:33 ص

كشف أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أنه تواصل مع عدد من المسؤولين الأهلاوية لمعرفة موقفهم من محمود عبد المنعم كهربا - لاعب الزمالك السابق.



وقال "زكي" في بث مباشر عبر قناته بـ"يوتيويب" : "تواصلت مع أمير توفيق - مدير التعاقدات بالأهلي وقال لي إنه لا توجد أية مفاوضات مع كهربا وهو يتحدث معي بالكلام الرسمي نظرًا لعدم وجود ثقة كبيرة بينا".



وأضاف: "تواصلت مع مسؤول أهلاوي آخر وقال لي (كهربا معانا ولما نعوز نخلصه هنخلصه)" ، مؤكدًا أن أزمة كهربا الحالية في المقابل المادي الذي يطلبه من الأهلي والذي وصل إلى 20 مليون جنيه سنويا وهو ما يصنع مشكلة بالفريق حال حدوثه".



