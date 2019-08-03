رسالة مفاجئة من أصالة إلى "بن سلمان" .. ما فحواها؟

03 أغسطس 2019 - 06:12 ص

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مفاجئة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وأشادت أصالة بقرار رفع الولاية عن المرأة السعودية بعد إقراره بشكل رسمي في المملكة.



وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": ""تستحقّ المرأة السّعودية أنّ تنال حقها، ومبارك عليها ما حصلت عليه، فهي أهل للثقة والاحترام، وكل الامتنان للبطل، الذي أخذ على عاتقه حقوقها فكرّمها؛ لأنها والدته وأخته وزوجته وابنته، ألف شكر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".



يشار إلى أن الحكومة السعودية قررت السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من "ولي الأمر".