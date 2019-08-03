  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:03 ص
بحث متقدم
وحيد خليلوزيتش

خليلوزيتش عن تدريب الزمالك: لدي أمور أخرى أفعلها

جثة

جملة عابرة من طفل بريء تكشف لغز مقتل "هدى" بأوسيم

أحمد و زينب

تعرف على العقوبات الرادعة التي ستطال أحمد و زينب

بن سلمان

رسالة مفاجئة من أصالة إلى "بن سلمان" .. ما فحواها؟

كهربا

مسؤول بالأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن "كهربا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة استغلال أب وأم لطفلتهما الرضيعة

هشام عشماوي

"هشام عشماوي كنز معلوماتي سيكشف أسرار الشفرات الإرهابية"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: هكذا تدار الانتخابات المحلية في مصر

عجول أضاحي

هذه هي مواصفات سلامة لحوم الأضاحي

السيسي

«السيسى» غير راضٍ عن الإعلام.. وخبراء يضعون «خارطة طريق» للنهوض به

كيف ردت ناهد السباعي على متابعة قالت لها "عيشي عيشة أهلك"؟

الصفحة الأخيرة

ناهد السباعي
ناهد السباعي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تعترف: نعم فشلنا في سوريا في هذا الأمر

#

بعد انتقاد فستانها العاري .. فنانة شهيرة: الاحترام مش باللبس

#

تعليق صادم من ناهد السباعي على زوج والدتها

#

"سمية الخشاب" لأحمد سعد: سأفجر مفاجأة تهز الرأي العام

ناهد السباعي

اندلعت مشادة طريفة بين الفنانة ناهد السباعي وإحدى المتابعات بعد قول الأخيرة إن ناهد تقلد "جينفر لوبيز".

وقالت المتابعة لـ"ناهد" : "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأن عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلي تقليد بقى".

و ردت "ناهد" على المتابعة قائلة إن جدها فريد شوقي و يوسف السباعي و محمد فوزي وهدى سلطان وأن والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي وأن والدها كان مخرجا شهيرًا ، مطالبة المتابعة أن تعيش عيشة بلدها وأن تبتعد عن عقدة الخواجة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة مدوية حول تعاقد الأهلي مع موليكا
» نبيل الحلفاوي: لولا هذا اللاعب لما فاز الأهلي بالدوري
» كيف ردت ناهد السباعي على متابعة قالت لها "عيشي عيشة أهلك"؟
» ماذا قالت ياسمين عبد العزيز عن طلاقها في أول ظهور لها؟
» مفاجأة مدوية عن وفاة راما شاهين: ليست فنانة و لم تمت
» فنانة شابة: لا أتعمد إثارة الجدل بملابسي
» إخصائي يفجر مفاجأة صادمة بشأن "خلع الأسنان"
» ضبط 18 قنبلة و20 دانة وتدمير فتحتى نفق بسيناء
» إصابة 49 فلسطينيا بينهم 24 بالرصاص شرقي غزة
» علماء يكشفون معلومة صادمة عن نواة الكرة الأرضية
» «سيارة المشمع» تثير فضول «صلاح».. ما قصتها؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج