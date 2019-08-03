» كيف ردت ناهد السباعي على متابعة قالت لها "عيشي عيشة أهلك"؟

أحمد عادل شعبان
اندلعت مشادة طريفة بين الفنانة ناهد السباعي وإحدى المتابعات بعد قول الأخيرة إن ناهد تقلد "جينفر لوبيز".
وقالت المتابعة لـ"ناهد" : "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لأن عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلي تقليد بقى".
و ردت "ناهد" على المتابعة قائلة إن جدها فريد شوقي و يوسف السباعي و محمد فوزي وهدى سلطان وأن والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي وأن والدها كان مخرجا شهيرًا ، مطالبة المتابعة أن تعيش عيشة بلدها وأن تبتعد عن عقدة الخواجة.
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