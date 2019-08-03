» نبيل الحلفاوي: لولا هذا اللاعب لما فاز الأهلي بالدوري

03 أغسطس 2019 - 08:28 ص

عبر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن إشادته الشديدة بالنجم وليد سليمان مؤكدًا أنه سبب مهم من أسباب فوز الأهلي بالدوري.



وقال "الحلفاوي" في تغريدة عبر تويتر: " "فوز الأهلي بالبطولة هذا العام لم يكن ليتحقق في ظل شهور عصيبة شهدت غيابات وإصابات استثنائية تعصف بأي فريق.. لولا لاعب استثنائي تحمل عبء الصمود بل والفوز متحملا بجسده النحيل خشونة متواصلة ممن عجزوا عن الحد من خطورته حتى استُنزف تماما".

وأضاف: "انحناءة شكر وتقدير للبطل المتفاني وليد سليمان".