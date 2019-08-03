عمرو أديب: إحنا محتاجين شوية أدب

وتابع أديب قائلاً إن الطفولة لها براءتها، والحياة الخاصة لها حدودها، معتبرًا أن ما فعله أحمد حسن نوع من المتاجرة بطفلته، مشيدًا بتدخل المجلس القومي للطفولة في الواقعة.

استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة ترويج شاب يدعي أحمد حسن للفيديوهات الخاصة بحياته الشخصية بمدونته هو وزوجته، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري أصبح يرفض الأمور الغريبة.وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، أن أحمد وزينب زوجان من مشاهير اليوتيوب، حيث يعرض الثنائي مقاطع عن حياتهما الشخصية، فضلا عن ظهورهما مع مولودتهما الصغيرة، وهى تبكي، لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.واستكمل منفعلا: "عايزين نشوف شوية أخلاقيات، وشوية الأدب، الناس زهقت وبترفض الأمور الغلط".شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=GrcUPnRRc28