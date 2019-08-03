  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
عبدة

رسميًا.. الاعتراف بـ"عبدة الشيطان".. في هذه الدولة

واتساب

مفاجأة.. تغيير أسماء "واتساب" و"إنستجرام" قريبًا

الجزائر

المتظاهرون يهددون بالعصيان المدني

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: الجنيه المصرى أفضل ثانى عملة فى العالم

نجمة الاسنتجرام

طعنها 5 مرات.. اعترافات مثيرة لقاتل نجمة إنستجرام

رخام الحرم المكي

مفاجأة عن "رخام الحرم".. ماذا يحدث للحجاج في الصيف

عمرو اديب

عمرو أديب: إحنا محتاجين شوية أدب

محمد بن سلمان

لأول مرة.. صاحبة صورة احتضان "بن سلمان" تروي حكايتها

الانتخابات الرئاسية التونسية

في اليوم الأول.. 10مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

مديحة كامل

قصة توبة الفنانة الراحلة مديحة كامل.. ماتت صائمة

هذا ما حمله وزير التسامح الإماراتي لـ الغزواني"

عرب وعالم

نهيان بن مبارك خلال حضوره مراسم تنصيب الغزواني رئيساً لموريتانيا
نهيان بن مبارك خلال حضوره مراسم تنصيب الغزواني رئيساً لموريتانيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "برهان" عن طلاب الأبيض

#

طبيب«الفيشاوي»:هذا السر أوصاني بعدم الكشف عنه قبل وفاته

#

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "الأسبرين" يوميًا

#

لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

الامارات

موريتانيا

الغزواني

بالتزامن مع مشاركة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، نقل رسالة من دولة الإمارات لـ"الغزواني"، مفادها الرغبة في تطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والعمل على تنويعها بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، متمنياً الخير والازدهار والرخاء لجمهورية موريتانيا.

ورافق  في حفل التنصيب، الذي تم أول أمس وفد رفيع المستوى ضم كل من الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعبدالله المزروعي مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبد المحسن فهد راشد الدوسري أمين عام مساعد الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتم «تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية» من قبل رئيس المجلس الدستوري في احتفال رسمي في قصر المؤتمرات قرب نواكشوط، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو بدعم من سلفه.

وأدى ولد الغزواني (62 عاماً) اليمين قائلاً: «أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية».

ووعد إثر ذلك في كلمة للشعب بأن يكون «رئيس جميع» الموريتانيين. وذكر بأن أمن البلاد يشكل أولويته واعداً «بتعزيز قدرات الجيش» وتعهد مكافحة الفوارق الاجتماعية من خلال «برامج تنموية تستهدف» الفئات المهمشة من المجتمع.

وحضر احتفال التنصيب نحو خمسة آلاف مدعو بينهم 11 رئيس دولة إفريقية وضمنهم رؤساء السنغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

وتمثلت واشنطن بجون ديفر الكسندر مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الطاقة والاستثمارات الخاصة.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تباحث هاتفياً الاثنين مع ولد الغزواني، وأوفد للاحتفال جان جاك بريداي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في البرلمان. وكان ولد الغزواني فاز في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بـ52 في المئة من الأصوات. وأشادت بالفوز فرنسا والمغرب والجزائر ومالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد اعتزالها الفن.. لن تصدق كيف تغير شكل هذه الفنانة
» «المترو»: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة
» مرعب.. نجاة رجل وابنته من موت محقق
» هذا ما حمله وزير التسامح الإماراتي لـ الغزواني"
» قاضٍ أمريكي يعرقل مرسوم ترامب بشأن "اللاجئين"
» مقتل 3 صحفيين بالمكسيك في أسبوع واحد
» الزمالك يخطر "ديكاداها" بتحمل تكاليف سفره لمصر
» اجتماع مهم لـ «المسابقات» لتحديد ملامح الدورى الجديد
» "ماجواير" سيصبح أغلى مدافع بالعالم
» معركة جديدة للهواتف الصينية في الهند
» التماسيح تجوب شوارع الهند .. لن تتخيل الضحايا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج