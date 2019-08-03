» مرعب.. نجاة رجل وابنته من موت محقق

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نجا رجل وابنته من حادث مروري مروع بعد خروجهم من السيارة بثواني قليلة، حيث فقد أحد السائقين المجاورين السيطرة على المركبة، متجها لتدمير سيارتهم.

وقد وقع الحادث المروري المروع في مدينة "الفرزل" بالبقاع اللبناني ، بحسب ماعرضت قناة "الآن" الفضائية ، في مقطع فيديو ، تم التقاطه بإحدى كاميرات المراقبة.

من جهتها كشفت مؤسسة أنقذوا الأطفال في بيروت عن دراسات مرعبة، تؤكد سقوط نحو ألف طفل ضحايا حوادث السير المرورية.

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=zwweh0QaSjw

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