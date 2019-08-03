"ظريف" يتلقى دعوة مفاجئة من ترامب

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أنه تلقي دعوة مفاجئة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي لزيارة الولايات المتحدة ولقائه.

ونقلت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، عن مصادر أمريكية وإيرانية ودبلوماسية قولها إن هذه الدعوة سلمها إلى ظريف السيناتور الجمهوري راند بول الذي التقى عميد الدبلوماسية الإيرانية في مقر سفير طهران ب‍نيويورك في 15 يوليو الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن بول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عمل على هذه المبادرة لبضعة أسابيع بموافقة ترامب وبالتشاور مع البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، وفقاً لـ"روسيا اليوم" .

وأكدت الصحيفة أن اللقاء الأول بين ظريف وبول تركز في البداية على برنامج إيران النووي والتوتر في الخليج، حيث أوكلت إلى السيناتور مهمة إقامة قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى مستوى بين واشنطن وطهران.