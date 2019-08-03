وزير التموين: أصحاب هذه الرواتب محرومون من الدعم

03 أغسطس 2019 - 02:22 م

كشف وزير التموين، عن بعض المحرومين من الدعم قائلاً: "المواطن الذي يصل راتبه لأعلى من 10 آلاف جنيه شهريًا لا يستحق دعم التموين، لافتا إلى أنه لأول مرة يطلب أحد المواطنين من الوزارة إلغاء بطاقته التموينية؛ لعدم استحقاقه الدعم وفقا لرؤيته لظروفه الاجتماعية.



وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن باب التظلمات مفتوح لجميع المستفيدين وإعادة النظر في مدى استحقاقهم للدعم مفتوح، مشددًا على أن الوزارة تنظر في كل التظلمات وتقبل جميع المستحقين.



وتابع وزير التموين بأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات مدققة بالمستفيدين من الدعم التمويني، موضحًا أنه تم ربط بيانات جهات حكومية ببعضها البعض مثل التموين والكهرباء والاتصالات والتعليم والمرور والحيازات الزراعية وتكافل وكرامة.

