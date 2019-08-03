غضب شعبى بسبب حفل راقص فى كربلاء

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حفل راقص في كربلاء
حفل راقص في كربلاء

متابعات-علا خطاب

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العراق

كربلاء

حفل راقص

أثار حفل افتتاح بطولة غرب آسيا، الذي أقيم في محافظة كربلاء جنوب العراق، جدلاً واسعًا، في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، بعدما عزفت فتاة النشيد الوطني العراقي بآلة الكمان، والتي رافقها حفل موسيقي راقص.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من الأحزاب وبعض المؤسسات الدينية الشيعية، بسبب "قانون قدسية كربلاء".

كما أعلن ديوان الوقف الشيعي رفع دعوى قضائية على اتحاد كرة القدم بسبب تنظيمه افتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي، مخالفة لضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة.

من جهتها قالت الحكومة المحلية في محافظ كربلاء إن "انتقادات وصلت لنا حول بعض الفقرات التي حصلت بحفل افتتاح بطولة غرب آسيا، التي لم يكن لنا أي دور في إعداد برنامجها".

كما أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية إن الفعاليات التي رافقت افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء غير مقصودة.

وذكرت الوزارة في بيان، "بسبب ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الوكالات الإخبارية بشأن حفل افتتاح بطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم، فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد أنها حرصت وبتنسيق عال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على إظهار مدينة كربلاء المقدسة بأبهى صورة انسجاماً مع رغبة الجماهير العراقية الرياضية لتحقيق الهدف المنشود برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".

وتابعت: "فأخذت على عاتقها تقديم الدعم اللوجستي لاتحادي كرة القدم العراقي وغرب آسيا، ومن هذا المنطلق تشكلت لجان تنسيقية عدة لتذليل كل العقبات أمام اتحاد غرب آسيا، كونه المسؤول عن تنظيم البطولة على ملعبي كربلاء وفرانسو حريري".

وتبين الوزارة أن "ما حدث في حفل افتتاح البطولة غير مقصود بالمرة، لكون الوزارة واتحاد كرة القدم العراقي، أكدا للشركة المنفذة على ضرورة خلو الحفل من أي شيء يخدش حرمة محافظة كربلاء المقدسة التي هي أسمى وأطهر من كل الدعاوى والبيانات".

ودعت الوزارة إلى "عدم الدخول في دائرة الصراعات والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات التي تؤثر سلباً على ملف رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، مع التأكيد على ضرورة تماسك ووحدة المجتمع فضلاً عن احترام الرأي والرأي الآخر والتقيد بالقوانين والأعراف التي تحكم بلدنا العراق".

وكان حفل افتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم الذي أقيم في مدينة كربلاء، الثلاثاء الماضي، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وداخل أوساط سياسية ودينية محافظة وأخرى تنتمي للتيار المدني.

وشهد الحفل، الذي أقيم على ملعب كربلاء الأولمبي، فعاليات فنية ومسرحية شاركت فيها مجموعة من الفتيات عبر تقديم عرض راقص وعزف للنشيد الوطني العراقي على آلة الكمان.


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