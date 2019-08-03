التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

03 أغسطس 2019 - 04:33 م

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الفدان الزراعى بلغت قيمته الآن إلى ما يقرب من مليون جنيه، مشيرًا إلى أن صاحبه لا يستحق الدعم التموينى.

وقال "المصيلحى"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الوزارة، إنه بمراجعة قاعدة البيانات الدقيقة للوزارة حاليا، حول مستحقي الدعم، تبين أن متوسط عدد الأفراد على البطاقة التموينية 4 أفراد، ونصيب الفرد في البطاقة 50 جنيها أي متوسط قيمة البطاقة 200 جنيه.

وتابع المصيلحي: "بيجيلنا تظلمات من عمليات الحذف، ولجنة العدالة الاجتماعية تجتمع وترى من يستحق العودة لقواعد الدعم، لكن لدى سؤال، هل الأهم الإبقاء على موظف سابق معاشه ضعيف، أو موظف حالي من ذوي الاحتياجات الخاصة، أم الإبقاء على مواطن يمتلك حيازات زراعية أو حيازات عقارية".

وأكمل الوزير أن "الفدان الزراعي قيمته وصلت مليون جنيه، فهل صاحبه له الحق يسألني على دعم بـ50 جنيها للفرد؟".