» «الجبلاية» يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد وكأس السوبر

03 أغسطس 2019 - 04:57 م

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلى يوم 18 من نفس الشهر.

وينتظر اتحاد الكرة قرار الشركة الراعية للجبلاية بشأن مكان السوبر، سواء خارج أو داخل مصر، لوضع الترتيبات النهائية لتلك المباراة الافتتاحية التى تكون دائما بداية للموسم الجديد.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع مندوبى الأندية الـ18 فى الدورى الممتاز لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد، والتأكيد على العقوبات واللوائح.

وحضر من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك، كما حضر المدرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، ومحمد عادل المدير الإدارى بنادى بيراميدز، وإداريو باقى الأندية.

ويدور الاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويتحدث عن الدورى والموسم الجديد والموعد المقترح للقرعة.