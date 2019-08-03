البترول: 87 بديلًا لبنزين 80 خلال شهرين

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح «بنزين 87» الجديد، بدلًا من «بنزين 80»، بحد أقصى في نهاية نوفمبر المقبل، سعيا منها لرفع كفاءة المنتجات البترولية؛ لتحسين الجودة لتلائم محركات السيارات.

وبدأت مصر استخدام «بنزين 80» في 24 أغسطس عام 1985، إذ حولت وقتها البنزين العادي "70 أوكتان" إلى 80.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يتم بالفعل حاليا الانتهاء من تقييم المنتج الجديد، من خلال الدراسات الفنية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه يجري عرض المنتج الجديد على لجنة التسعير، ومن المتوقع أن يتم طرحه بنفس السعر الخاص بـ«بنزين 80».

وكان الوزارة أكدت في يونيو 2018 أن الحكومة تعمل على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث التي يتبعها القطاع.

وتتعاون الهيئة العامة للبترول مع بعض الجهات المعنية بهذه الدراسة؛ لتحسين كفاءة «بنزين 80» الذي لم يعد مستخدما في كثير من دول العالم.

مميزات بنزين 87

ويعمل «بنزين 87» على رفع كفاءة معدلات الاحتراق الداخلي للسيارات وبالتالي انخفاض معدل استهلاك الوقود.



ومن الفروق المهمة أيضا هي درجة الجودة ما بين بنزين 80 وبنزين 87، فمن المعروف أنه كلما زاد رقم الأوكتان (80 - 87 - 90 - 92 - 95) زادت نسبة الاحتراق، وبالتالي يرتفع ضغط البنزين في الموتور، ما يؤدي إلى سرعة في الحركة.



ومن مميزات بنزين 87 أنه يمكنه العمل على السيارات من الموديلات المتوسطة التي تستخدم بنزين 92، وأيضا السيارات الصينية.