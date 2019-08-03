تفاصيل اللقاء السري بين "بن زايد" و"كوشنر" بالمغرب

03 أغسطس 2019 - 05:20 م

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية جديدة، التقى مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في المغرب.

وذكرت الصحيفة على لسان المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اللقاء بين كوشنر ومرافقيه وابن زايد كان من المفترض أن يعقد في الإمارات، مضيفة أن كوشنر التقى أيضا في المغرب بوزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.

ولم تذكر الصحيفة سبب انعقاده في المغرب، غير أن صحيفة "إيلاف" السعودية قالت إن ولي عهد أبو ظبي يقضي إجازة خاصة هناك.

ووصف المصدر الأمريكي محادثات مستشار ترامب مع مسؤولي الإمارات وعمان بالمثمرة، مشيرا إلى أنها تأتي عقب ورشة البحرين التي عقدت أواخر يونيو الماضي، وتم خلالها الكشف عن الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي يرجح الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي.

وبالإضافة إلى جاريد كوشنر، ضم الوفد الأمريكي نائبه آفي بركويتز، والمبعوث الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والمبعوث الخاص بإيران برايان هوك.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن الوفد ناقش أين يجب أن يتمركز التمويل الذي يفترض توفيره للخطة الاقتصادية الأمريكية، ودعم وجوده في البحرين، لإظهار أن دول المنطقة تدعم الخطة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مسؤولا أمريكيا أبلغها، الأسبوع الماضي، أن جولة الوفد الأمريكي بقيادة جاريد كوشنر تهدف لإتمام الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية، وبحث موارد مالية محتملة لتمويل هذا المشروع.

وذكرت الصحيفة أن كوشنر ومرافقيه التقوا منذ بدء جولتهم الثلاثاء الماضي كلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.