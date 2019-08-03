» كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16

03 أغسطس 2019 - 05:26 م

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر أحد يومي 16 أو 17 أغسطس الحالي.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتخذ القرار النهائي غدًا الأحد بعد الاتفاق والتنسيق مع الناديين على الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر بحيث يتم تقديمها نظرًا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب على خوض وديات في سبتمبر المقبل.

وتأتي مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر حيث يُعد هذا اللقاء هو الأخير من منافسات دور ثمن النهائي من بطولة الكأس.

وكان الأهلي تخطى دور الـ32 بعد فوزه على الترسانة (3-2)، في المقابل فاز بيراميدز على منافسه طنطا بنفس النتيجة (3-2).