  • السبت 03 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
محمد بن زايد

تفاصيل اللقاء السري بين "بن زايد" و"كوشنر" بالمغرب

السعودية تستقبل الحجاج

النيابة العامة السعودية تُحذر من نقل هؤلاء الحُجاج

الشيخ تميم أمير قطر

بعد بيان الكويت.. قطر تصدر بيانًا تحذيريًا عاجلًا

اتحاد الكرة

«الجبلاية».. اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى

عناصر داعش

أمريكا تحذر من هجمات إرهابية قبل نهاية العام

الرقابة الإدارية

مسؤول سابق يستولي على مبنى تاريخى بالمعادى

علي المصيلحى

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

أردوغان

أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء

أبي أحمد

تهديد بقطع الإنترنت عن إثيوبيا "إلى الأبد"

نيكي ميناج

نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»

كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16

الرياضة

الاهلى وبيراميدز
الاهلى وبيراميدز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جريس» يستفز جماهير الأهلي.. ويعلق على خروج منتخب مصر

#

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية عن موعد القمة

#

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة الأهلي وبيراميدز

#

اتحاد الكرة يتحدى الأهلي: «لو عاوز تنسحب اتفضل»

المصريون

الاهلى

بيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر أحد يومي 16 أو 17 أغسطس الحالي.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتخذ القرار النهائي غدًا الأحد بعد الاتفاق والتنسيق مع الناديين على الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر بحيث يتم تقديمها نظرًا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب على خوض وديات في سبتمبر المقبل.

وتأتي مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر حيث يُعد هذا اللقاء هو الأخير من منافسات دور ثمن النهائي من بطولة الكأس.

وكان الأهلي تخطى دور الـ32 بعد فوزه على الترسانة (3-2)، في المقابل فاز بيراميدز على منافسه طنطا بنفس النتيجة (3-2).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بدور الـ16
» خمسينية تنشر فيديوهات إباحية في الكويت
» «الجبلاية» يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد وكأس السوبر
» نيكي ميناج تستفز السعوديين بشأن«إسقاط الولاية»
» باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي
» أردوغان: أبوابنا مفتوحة دائما أمام هؤلاء
» نجل "أنغام" معلقًا على زواجها: لا يحبها
» مدافع الأهلى ينتظم فى التدريبات خلال 3 أسابيع
» صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. ومتابعون: "مقصودة"
» بعد اعتزالها الفن.. لن تصدق كيف تغير شكل هذه الفنانة
» «المترو»: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج