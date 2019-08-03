» شاهد.. «تريزيجيه» يصنع هدفًا في فوز أستون فيلا على لايبزج

03 أغسطس 2019 - 05:50 م

ساهم محمود حسن «تريزيجيه» جناح أستون فيلا والمنتخب الوطني، في فوز فريقه خلال المباراة الودية التي لعبها اليوم أمام لايبزج الألماني، وانتهت بالفوز بثلاثتة أهداف مقابل هدف.

ولعب تريزيجيه كرة بعرض الملعب إلى جون ماكين الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسددها في الدقيقة 89 مسجلًا الهدف الثالث والأخير بالمباراة.

وشارك تريزيجيه كبديل في المباراة في الجناب الأيمن بدلًا من أنور الغازي، ليلعب 14 دقيقة فقط، واستطاع أن يصنع خلالهم الهدف.

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا التركي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري ليخوض أول تجاربه في الدوري الانجليزي.



