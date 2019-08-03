هل ضغطت الدولة لاستقالة مجلس «أبوريدة»؟

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المصريون

وزير الرياضة

ابو ريدة

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، تقدم باستقالته بعد شعوره بتحمل مسئولية إخفاق الفراعنة فى كان 2019.

وأضاف "صبحى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضى، أن الدولة لم تتدخل مطلقا فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن وجود اللجنة الحالية التى تدير الجبلاية جاء تطبيقا للقانون ودون أى تدخل من الدولة أيضا وستؤدى اللجنة عملها حتى النهاية.

وانطلق المؤتمر الصحفى للإعلان عن المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضى فى أفريقيا وجائزة الرياضة الأفريقية، فى مركز التعليم المدنى بنادى الجزيرة. ويقام المؤتمر بتنظيم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



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