» الرئيس الموريتاني يعين إسماعيل ولد الشيخ رئيسا للوزراء

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم السبت مرسوما بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

وسبق لولد الشيخ سيديا أن شغل مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بينها الإسكان والتكوين المهني ورئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة".

كما عمل ولد الشيخ سيديا كذلك بعد خروجه من الحكومة خبيرا دوليا.

وكانت الحكومة الموريتانية قد قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد وفق مقتضيات الدستور.