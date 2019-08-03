» بالصور.. إعلام الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الأربعين

نظمت كلية الإعلام جامعة الأزهر بنين بالقاهرة، حفل تخرج لطلبة دفعة 2018 / 2019، والتي تعد الدفعة رقم أربعون بتاريخ الكلية، وذلك بإحدى القاعات داخل مقر الجامعة.

فيما حضر الحفل عدد كبير من الطلاب بصحبة أولياء أمورهم وذويهم.

وجاء على رأس الحضور كلًا من الأستاذ الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام، والدكتور عبد الصبور فاضل العميد السابق للكلية، والدكتور محمود عبدالعاطي رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، والدكتور رمضان ابراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وكذلك الدكتور سامح شراكي.

فيما قام الطلاب بعد تسلم شهادة تقدير حفل التخرج، بتقديم هدية للأستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل الكلية، وهي عبارة عن شهادة تقدير ووفاء لما قدمه من جهود ملموسة للكلية وطلابها.

حيث كتب عليها "مهما تقدمنا وفتحت أمامنا طرق النجاح ووصلنا لكل ما نحلم به، علينا أن نتذكر من كان سببًا وأمسك بيدنا للاستمرار في طريقنا للنجاح والتقدم، فالكلمات قليلة بحقهم.. كل الشكر والتقدير".

ومن جانبه هنئ "الصاوي" الطلاب على تخرجهم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا :"الدفعة الأربعون، تحتفل بتخرجها في كلية الإعلام جامعة الأزهر.. دماء جديدة تضخ في شرايين الإعلام المصري والعربي.. هدية يقدمها الأزهر الشريف لمجتمعنا المصري والعربي والإسلامي والإنساني لتنضم إلي كتيبة الإعلام.

وكانت كلية الإعلام جامعة الأزهر أتاحت نتيجة امتحانات العام الجامعي 2018 / 2019 لطلبة الفرقة الرابعة بجميع الشعب، يوم الرابع والعشرين من يوليو الماضي.



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