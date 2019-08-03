» بالفيديو.. موقف مُحرج لـ«خالد الغندور» بسبب «البليلة»

03 أغسطس 2019 - 09:05 م

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو للإعلامي خالد العندور، نجم الزمالك السابق، أثناء التقاطه صور "سيلفي" مع شخصين من المعجبين على أحد الشواطئ الساحلية.

وظهر بالفيديو، خالد الغندور، يتوسط بين شخصين قائلين "واحد اتنين تلاتة بليلة"، الأمر الذي أحرج خالد الغندور، وظهرت علامات الامتعاض على وجهه.

وفي وقت سابق، تعرض خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج الزمالك اليوم على قناة "المحور"، إلى وعكة صحية رقد على إثرها في المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أكد أن المدرب القادم للزمالك أقوي من المدير الفني السابق كريستين جروس 900 مرة.

وقال الغندور خلال برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور": "في مدرب أجنبي ثقيل قوي قوي قوي أقوى من جروس 900 مرة جاي ، و4 لاعيبة صفقات قرن بجد، جابوا بطولات أفريقيا لوحدهم".

وأضاف الغندور: "بكرة مجلس الزمالك هيعلن عن الصفقات ، وهيكون أقوى فريق للزمالك من سنوات طويلة".

