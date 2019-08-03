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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حذف 8 مليون من الدعم

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تعليق ناري لـ"أديب" على حذف 8 مليون من الدعم

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة التموين حذف 8 مليون مواطن من دعم الخبر كونهم غير مستحقين، قائلا: "يعني 80 مليون رغيف بيروحوا يوميا لناس غير مستحقة".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حصول شخص غير مستحق على الدعم يعتبر هدرًا لموارد الدولة، معربًا عن رفضه حصول شخص غير مستحق على الدعم لإعطائه لشخص آخر، قائلا: "مش من حقك.. إحنا دولة ثلاث أرباعها يحصل على دعم".
وتابع: "يجب تطبيق هذا النظام على المدارس والجامعات واستبعاد كل من يملك المقدرة على التعليم الخاص من التعليم الحكومي".
 


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