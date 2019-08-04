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"التموين": باب التظلم للمحذوفين مفتوح حتى هذا الموعد

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المصريون ـ متابعات

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قال أحمد كمال معاون وزير التموين؛ إن المعايير التي تم اختبارها لحذف غير المستحقين من بطاقة التموين تم دراستها أكثر من مرة. 
وأضاف كمال - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»؛ المذاع على فضائية « دي إم سي»- أن باب التظلمات مفتوح أمام من سيتم حذفه من التموين حتى نهاية أغسطس حيث يتم تحذيره على البون الذي يستلمه في الحصول على العيش؛ مشيرا إلى أن الوزير أشار إلى أن البعض لديه سيارة ولكن يعمل عليها لتحسين دخله وهذا المواطن أن تم حذفه سوف يرجع. 
وأكد كمال أن الوزارة مرت بعدة مراحل لاستبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم، موضحا أننا الآن في المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم، وفق عدة معايير للحذف.
وأشار كمال، إلى أن كل مواطن غير مستحق للدعم سوف يتم حذفه وفقا للشروط التالية: «امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب، أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا، أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد على 1000 وات».
وأوضح أن كل موظف حكومي يحصل على مرتب أكثر من 15 ألف جنيه، أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه؛ سوف يتم حذفه أيضا من مستحقي الدعم لبطاقات التموين.


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