الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة طوال أغسطس

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة ترتفع في شهر أغسطس بدرجة أكبر من شهور السنة كلها.



وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن درجة الحرارة في معدلها الطبيعي، ولكن ارتفاع الرطوبة هو ما يشعرنا بحرارة الطقس، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن درجة الحرارة في معدلها الطبيعي، ولكن ارتفاع الرطوبة هو ما يشعرنا بحرارة الطقس، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.