  • الأحد 04 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر06:53 ص
بحث متقدم
جثة

الخالة تقتل ابن شقيقتها بعد حمل دون زواج بالعياط

هجوم تكساس

مفاجأة حول منفذ هجوم تكساس الكشف عن هويته

سيد عبد الحفيظ

الأهلي يدعم صفوفه بلاعب مفاجأة

تكساس

59 قتيلا ومصابا بإطلاق النار في تكساس الأمريكية

"فتاة العياط"

تطورات مثيرة بشأن قضية "فتاة العياط"

موجة حارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة طوال أغسطس

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حذف 8 مليون من الدعم

الانتهاء من التحقيق مع حسن حمدي فى قضايا فساد الأهرام

حسن حمدي يرفض طلب "مبارك" عودة "الحضري" لـ"الأهلي"

الإعلامي أحمد موسى

شاهد .. أحمد موسى يبكي حال الفقراء في مصر

أرشيفية

«معركة حظر النقاب».. هل حسمت قضائيًا أم أن هناك جولات أخرى؟

فنانة شهيرة تهاجم زميلتها دون أن تذكر اسمها: خانتني وطعنتني بظهري

قضايا وحوادث

أصالة
أصالة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تحذف 200 متابع لها بسبب "صورة"

#

نقل فنانة شهيرة للمستشفى.. عملية دقيقة بالرأس

#

فنانة شهيرة تعلن دعمها للشذوذ الجنسي: أنا مع الحريات

#

مصر أكثر أمانًا من بريطانيا

انغام

أصالة

شنت الفنانة أصالة نصري هجوما شرسا على "صديقة سابقة" دون أن تذكر اسمها صراحة ولا مناسبة هذا النقد.

وقالت "أصالة" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : ""إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كُثر، لقد عرفت مسبقًا أنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي، وهي التي لا تعرف كيف أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثير، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا".

وأضافت: "إن من طعني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي ألا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار، لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسأخذ ما أنعم الله به عليّ، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق".

وكانت أصالة قطعت علاقتها بزميلتها وصديقتها السابقة المطربة أنغام بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من إحدى قريباتها.

وقالت أصالة عقب ذلك إنها لا تتسامح في خراب البيوت فضلا عن قيامها بإلغاء متابعة أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما ردت أنغام قائلة إنها لم تكن تعتبر أصالة صديقتها من الأساس حتى تنقطع العلاقات بينهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها دون أن تذكر اسمها: خانتني وطعنتني بظهري
» وفاة والد نجم المنتخب والإسماعيلي السابق
» "التموين": هؤلاء محرومون من الدعم أول سبتمبر
» الطب البيطري يكشف حقيقة انتشار القرود بأسوان
» "التموين": باب التظلم للمحذوفين مفتوح حتى هذا الموعد
» "الأزهر" يصدر "دليل المُضحي"
» أول تعليق من "ترامب" على إطلاق النار بـ"تكساس"
» "البيئة" عن "الطريشة": غير موجودة إلا على "فيس بوك"
» شاهد.. هذا ما قاله تركي آل شيخ عن بداياته
» «الأرصاد» تحذر من التواجد فى هذه الأماكن
» هل تقود «الصدفة» الزمالك للمشاركة في كأس العالم؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
محمد مرسي
تدخين الشيشة
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج