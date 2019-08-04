الزمالك يتفاوض مع مدرب الأهلي "الهارب" لقيادته

04 أغسطس 2019 - 08:18 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - أن إدارة نادي الزمالك تتفاوض مع اثنين من المدربين في الوقت الحالي.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "الزمالك بقيادة أمير مرتضى وأحمد مرتضى يتفاوض مع جوزيه بيسيرو - مدرب الأهلي السابق - وهو اسم كبير وله وزنه".



وأضاف: "يتفاوض أيضا مع مدرب منتخب مدغشقر الفرنسي".



وتحتفظ جماهير الأهلي بعلاقات سيئة مع "بيسيرو" بعد اتهامه بالهروب من قيادة الفريق في مرحلة حرجة للتعاقد مع نادي كبير في البرتغال.



