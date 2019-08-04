أعلى سعر صرف للدولار

04 أغسطس 2019 - 09:13 ص

استقر سعر صرف الدولار، أمام الجنيه في بداية تعاملات الصباحية بمعظم البنوك وشركات الصرافة، ليسجل متوسط سعر الشراء 16.53 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر وعودة والمصري الخليجي.

كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا أعلى سعر للدولار ليبلغ للشراء 16.55 جنيه والبيع 16.63 جنيه من دون تغير.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، أقل سعر عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.